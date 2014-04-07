Росіяни створять три КПП на кордоні Криму з Україною

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

«Кримська митниця продовжує заходи з укомплектування штату митних постів на півночі Криму», - йдеться в повідомленні.

Митники в штатному режимі здійснюють митний контроль у пунктах пропуску «Турецький вал», «Перекоп» і «Сиваш», забезпечуючи з 26 березня безперешкодне переміщення вантажів і фізичних осіб, йдеться в повідомленні.

При цьому, за інформацією відомства, митне оформлення товарів у пунктах пропуску не проводиться. Вантажі проходять документальний контроль і, як правило, випускаються без затримок за наявності відповідних товаросупровідних документів. Виняток становлять випадки, коли виявляються зброя, наркотики, культурні цінності та інші предмети з особливим порядком переміщення.

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Підкреслюється, що кримські митники здійснюють необхідні контрольні заходи в пунктах пропуску у взаємодії з прикордонниками і представниками інших правоохоронних органів РФ. Всі пункти пропуску оснащені засобами технічного контролю. На робочих місцях створені умови для виконання посадовцями службових обов'язків за тимчасовою схемою.

Довідка УНІАН. 16 березня за військової і політичної підтримці Російської Федерації в Криму відбувся неконституційний і не визнаний світом референдум про самовизначення Криму. За даними самопроголошеної кримської влди 96,77% тих, хто взяв участь у голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим – і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ як нового суб'єкта зі статусом республіки.

18 березня в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.