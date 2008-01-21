Соратник Луценка із задоволенням дав би «по пиці» Черновецькому

”Якщо людина поводиться, як скотина, по відношенню до громадян, які його обрали, розкрадаючи те, що їм належить – землю, про яку йшла мова на РНБО, власність, про яку мова ще піде і не раз, або про фінанси, якими, упевнений ще займуться відповідні структури, то треба його якось карати”. Про це Газеті по-київски заявив Володимир Ар’єв, народний депутат від "Народної самооборони".

Разом з тим в сенсі відповідальності за подібний вчинок нардепа влаштував би тільки штраф: «Чесно скажу, якби у мене була можливість, заплативши лише 850 грн (50 неоподатковуваних мінімумів), дати Черновецькому по пиці, я би це зробив. Це дуже мала ціна за таке задоволення», - сказав Ар’єв.