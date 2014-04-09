Крим опинився на межі бензинової кризи

Нафтотрейдери кажуть, що запобігти паливному колапсу не в змозі, повідомляє ТСН.

Зараз на АЗС розпродають залишки, завезені з материкової України. "На сьогодні ми маємо по різних видах палива від 6 до 10 днів запасу. Зараз поки ще у нас є можливість, щоб не допустити дефіциту використовувати ті нафтопродукти, які раніше надійшли в Крим", - заявив представник самопроголошеної влади півострова Вадим Жданов.

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Залізницею бензин вже не завозять. Якщо доставляти паливо на півострів машинами, ціна на нього зросте ще більше. Вже зараз літр 95-го бензину коштує майже 14 гривень. А постачання палива з Росії поки що не налагоджено.

"Основні причини об'єктивні - у нас немає форми платежів з Російською Федерацією, немає рублевих рахунків. Ми ще не відпрацювали логістику цих поставок, звідки і що, це нове для нас, не тільки операторів, але і наших російських партнерів", - зізнався директор паливно-енергетичної компанії Ленур Сеттаров.