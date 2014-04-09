СБУ затримала російську шпигунку (фото)

Співробітники СБУ затримали громадянку Російської Федерації, яка виконувала завдання спецслужб для дестабілізації ситуації у південних областях України.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, затримана жінка - Марія Коледа, 1991 р.н., прибула в Херсон 4 квітня. За її словами, це вже дев’ята її подорож в Україну. Протягом 5-6 квітня жінка провела низку зустрічей із лідерами та активістами проросійських рухів у Херсоні, а також відвідала окремі районні центри області для моніторингу ситуації на місцях.

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7 квітня ця особа брала безпосередню участь у сутичках під Миколаївською ОДА, під час яких застосовувала вогнепальну зброю, внаслідок чого, за її словами, поранила трьох осіб. Після цих подій вона, переховуючись, повернулась у Херсонську область.

Оперативниками встановлено, що 8 квітня Коледа доповіла своєму кураторові в РФ про наявність у «активістів» саморобних вибухових пристроїв у «необмеженій кількості» та досягнуту домовленість щодо отримання ними стрілецької зброї. Вона також звітувала про підготовку двох диверсійних груп (7 осіб з м. Херсон та 6 осіб з м. Нова Каховка) для направлення у м. Донецьк для участі у масових заворушеннях.

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Коледа отримала також вказівку з'ясувати стан озброєння співробітників ДПСУ на кордоні АРК з материковою частиною України та можливість потрапляння з Криму, легально або в обхід встановлених пунктів пропуску, осіб, яким СБУ заборонила в’їзд в Україну.

Під час затримання у росіянки вилучено травматичний пістолет, переобладнаний під стрільбу бойовими патронами та методичні рекомендації для підготовки диверсійних груп. Наразі здійснюються відповідні оперативно-слідчі дії.