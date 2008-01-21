Коаліція вирішила лише обмежити депутатську недоторканність

У ВР зареєстровано законопроект про внесення зміни до Конституції (щодо обмеження депутатської недоторканості), авторами якого є голова фракції «Наша Україна – Народна Самооборона» Вячеслав Кириленко та голова фракції БЮТ Іван Кириленко, повідомляє офіційний сайт НУ-НС

Законопроектом передбачається внести зміну до Конституції України, виклавши статтю 80 в такій редакції: "Стаття 80. Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп".

«Абсолютизація недоторканності в Україні унеможливила притягнення народних депутатів до кримінальної відповідальності і призвела до їх безкарності, розквіту політичної корупції, казнокрадства та вседозволеності», - говориться у пояснювальній записці до законопроекту.

Автори законопроекту наголошують, що «необхідність змін до статті 80 Конституції України щодо гарантій депутатської недоторканності вже давно є нагальною потребою, але з тих чи інших політичних міркувань прийняття цих змін постійно гальмувалось».

На їх думку, прийняття цього законопроекту «має на меті привести інститут депутатської недоторканності в Україні у відповідність з міжнародними правовими стандартами, усунути суперечності у діючій Конституції і законодавстві України, забезпечити рівність громадян України перед законом, подолати корупцію у парламенті та припинити зловживання правом з боку народних депутатів України, створити необхідні правові умови для безперешкодного і ефективного здійснення ними депутатських повноважень».