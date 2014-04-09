Із сепаратистами, які захопили донецьку ОДА, працюють кілька переговорних груп

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Донецької обласної держадміністрації Сергій Тарута у заяві, переданій ЗМІ.

Він зазначив, що ситуація в Донецьку залишається напруженою, паралізована робота органів влади, що негативно відбивається на всіх жителях області. «Паралізована робота з економічного забезпечення громадян: виплати допомоги, зарплат, пенсій», - констатував губернатор.

Він підкреслив, що за його дорученням, «із загарбниками будівлі обласної ради працює кілька переговорних груп», до яких залучені як фахівці силових відомств, так і представники громадянського суспільства і лідери громадської думки.

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Тарута заявив, що «силове вирішення питання є крайнім заходом». «Я до останнього наполягатиму на мирному розв’язанні конфлікту. Ми повинні за всяку ціну уникнути жертв», - наголосив голова облдержадміністрації.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Донецьку проросійські мітингувальники штурмом захопили будівлю облдержадміністрації, вимагаючи негайного скликання позачергової сесії облради і ухвалення депутатами рішення про проведення в регіоні референдуму про приєднання до Росії.

6 квітня за фактом захоплення ОДА донецька міліція почала розслідування за ч. 1 ст. 294 ККУ (масові заворушення).

7 квітня проросійські мітингувальники, які захопили будівлю облдержадміністрації, оголосили про створення суверенної держави «Донецька республіка» і про проведення до 11 травня референдуму.

Прокуратура Донецької області повідомляє, що весь цей час не припиняються переговори з мітингувальниками про добровільне звільнення будівлі облдержадміністрації.