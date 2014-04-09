У Києві горів офіс КПУ

Про це у прямому ефірі повідомило "Громадське телебачення".

З лютого 2014 року і до сьогодні в цьому приміщенні перебував Люстраційний комітет та Канцелярська сотня Майдану, також там знаходилася велика кількість їхніх документів. Кілька годин тому міліція повідомила, що за рішенням суду протестувальники звільнили будівлю.

Представник Самооборони Подолу Євген телефоном повідомив, що на місці події станом на 22.50 ще працювали пожежники.

За даними кореспондента "Громадського ТБ", пожежники прибули вчасно, тож згоріло лише кілька кімнат.

Окрім того, у будівлі все залито бензином, розбита техніка та зламані сейфи. У приміщенні знайдено кілька ємностей з бензином.

Згодом стало відомо, що свої документи "майданівці" встигли вивезти вдень.

Також з'ясувалося, що, за попередніми даними, ніхто з людей у пожежі не постраждав.