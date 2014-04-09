Будівлю луганської СБУ утримують півтори тисячі озброєних сепаратистів — журналіст

Про це в ефірі Громадського ТБ розповів місцевий журналіст Сергій Іванов.

У цих людей на руках більше зброї, ніж знаходилося на зберіганні у приміщенні СБУ. Тобто, є сенс говорити, що сепаратистів озброювали заздалегідь, вважає журналіст.

Крім того, у Сергія Іванова є інформація, що, як мінімум, один із заколотників озброєний гранатометом.