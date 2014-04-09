Будівлю луганської СБУ утримують півтори тисячі озброєних сепаратистів — журналіст
23:46, 09 квітня 2014Політика
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У луганському офісі Служби безпеки України знаходяться півтори тисячі озброєних автоматичною зброєю сепаратистів.
Будівлю луганської СБУ утримують півтори тисячі озброєних сепаратистів / REUTERS
Про це в ефірі Громадського ТБ розповів місцевий журналіст Сергій Іванов.
У цих людей на руках більше зброї, ніж знаходилося на зберіганні у приміщенні СБУ. Тобто, є сенс говорити, що сепаратистів озброювали заздалегідь, вважає журналіст.
Крім того, у Сергія Іванова є інформація, що, як мінімум, один із заколотників озброєний гранатометом.
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