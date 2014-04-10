Російським школярам збираються провести "роз'яснювальну бесіду" про захоплення Криму
08:22, 10 квітня 2014Політика
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Урок про "ситуацію в Криму" проведуть у школах РФ в травні або вересні.
У школах Росії збираються розповісти про ситуації в Криму / REUTERS
"Роз'яснювальну бесіду" щодо ситуації в Криму планують провести зі школярами Росії або в травні або у вересні, розповів міністр освіти і науки РФ Дмитро Ліванов в опублікованому в четвер інтерв'ю газеті «Известия», передає РИА Новости.
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"Ми плануємо проведення такого уроку у всіх школах Росії або в травні або у вересні. Тут важливо, щоб маленькі громадяни Росії були в курсі тих подій, які відбуваються сьогодні, і отримали з рук вчителів адекватну і правдиву інформацію", - сказав Ліванов.
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