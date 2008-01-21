Адвокат Федур: шансів у Луценка практично немає

Адвокат Андрій ФЕДУР вважає, що в міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА мало шансів виграти справу в мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, якщо той звернутися до суду з позовом приватного звинувачення у зв`язку з інцидентом, котрий стався між ними 18 січня після засідання РНБО.

Про це він повідомив кореспонденту УНІАН, коментуючи вказану ситуацію.

А.ФЕДУР зазначив, що аналізує цей інцидент «без свого особистого ставлення до ЧЕРНОВЕЦЬКОГО чи ЛУЦЕНКА». На думку адвоката, якщо користуватися тією інформацією, яка сьогодні загальновідома, то дії Ю.ЛУЦЕНКА можуть підпадати під статтю 125 Кримінального кодексу України (спричинення легких тілесних ушкоджень, що привели до короткочасного розладу здоров`я - карається суспільними роботами на термін від 150 до 240 годин або виправними роботами строком до одного року, або арештом строком до 6 місяців, або обмеженням свободи строком до 2 років.).

«Якщо в Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО є бажання притягти Ю.ЛУЦЕНКА до кримінальної відповідальності, то він його притягне, і шансів у Ю.ЛУЦЕНКА (мається на увазі виграти справу – УНІАН) практично немає», - сказав А.ФЕДУР.

При цьому він пояснив, що для звертання з приватним звинуваченням до суду Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ необхідно мати на руках результати судово-медичного огляду. «І він спокійно може звернутися до суду – це вельми ефективно», - зазначив А.ФЕДУР.

У той же час він не виключив, що «ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ можна було б розібратися з ЛУЦЕНКОМ «по-пацанськи». Але оскільки він мер Києва і статус йому не дозволяє, то нічого не залишається, як звернутися до суду".

За словами А.ФЕДУРА, при зверненні в судову інстанцію позивачеві «можна дуже швидко одержати вирок (по відношенню до відповідача – УНІАН), оскільки такого роду процедура не передбачає проведення досудового слідства".

Разом з тим А.ФЕДУР зазначив, що оскільки прокуратурі Києва доручено розібратися з причинами та обставинами інциденту між Ю.ЛУЦЕНКОМ і Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ, то необхідно також вивчити, чи не було в діях глави МВС «банального хуліганства». «Якщо прокуратура дійде до висновку, що це було «банальне хуліганство», отже треба порушувати кримінальну справу за статтею 296», - пояснив адвокат, зазначивши при цьому, що в такому разі передбачається жорсткіше покарання звинувачуваній стороні.