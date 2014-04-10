НАТО надало фотодокази присутності російських військ на кордоні з Україною

НАТО стверджує, що фотографії були зроблені в період з 22 березня до 2 квітня, передає Радіо Свобода.

Британський бригадний генерал Ґері Дікін заявив на брифінгу у військовому штаб альянсу на півдні Франції, що НАТО фіксує російські війська у більш як ста різних місцевостях, розташованих поблизу кордону України.

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Він додав, що ці сили в разі отримання наказу готові рухатися швидко і являють собою «реальну загрозу» для України.

Нарощування чисельності російських військових підрозділів на кордоні з Україною викликає стурбованість, що Москва може готувати продовження агресії в Україні після березневої анексії Криму.