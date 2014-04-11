Суд залишив під вартою 62 сепаратистів, затриманих при звільненні ОДА в Харкові

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.

Із 65 затриманих міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб обрано 62 особам. З них для 60-ти визначено заставу у розмірі до 180 тис. грн. Для двох сепаратистів міра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою визначена без застави. Для трьох Київський райсуд Харкова визначив міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.Читайте такожТурчинов: Якщо сепаратисти здадуть зброю і звільнять адмінбудівлі - їх не переслідуватимуть

Судові засідання тривали з 9 квітня і завершилися сьогодні близько 6-ї години ранку.

За інформацією УНІАН, заставу не визначено для Єгора Логвинова та Сергія Юдаєва - двох лідерів «Східного українського блоку».

Як повідомляв УНІАН, вночі 8 квітня сепаратисти захопили будівлю Харківської ОДА. Вранці 8 квітня спецпідрозділ Національної гвардії України розблокував приміщення ОДА. Під час спецоперації було затримано 65 сепаратистів, у них була вилучена бойова і травматична зброя, а також 6 ящиків із «коктейлями Молотова».Читайте такожМВС готове розглянути питання про амністію сепаратистів

Усім затриманим вручено письмові підозри у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 294 Кримінального кодексу України (масові заворушення).