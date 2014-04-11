Підстав для екстрадиції Януковича немає, він легітимний президент - генпрокурор РФ
11:31, 11 квітня 2014Політика
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Москва не бачить підстав для екстрадиції відстороненого від влади президента України Віктора Януковича в Київ, він легітимний голова держави, повідомив генпрокурор РФ Юрій Чайка.
РФ вважає Януковича повноцінним президентом / REUTERS
"Янукович повноцінний президент, легітимний президент", - сказав Чайка журналістам.
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"Ніяких підстав вирішувати питання про екстрадицію Януковича немає, він не вчиняв злочину", - зазначив генпрокурор.
Як повідомляв УНІАН, Янукович на прес-конференції в Ростові-на-Дону заявив, що змушений був покинути Україну під загрозою фізичної розправи і залишається законно обраним главою держави.
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