Підстав для екстрадиції Януковича немає, він легітимний президент - генпрокурор РФ

"Янукович повноцінний президент, легітимний президент", - сказав Чайка журналістам.

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"Ніяких підстав вирішувати питання про екстрадицію Януковича немає, він не вчиняв злочину", - зазначив генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, Янукович на прес-конференції в Ростові-на-Дону заявив, що змушений був покинути Україну під загрозою фізичної розправи і залишається законно обраним главою держави.