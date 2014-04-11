У Миколаєві невідомі «замінували» McDonald's в центрі міста

Як повідомили УНІАН у Миколаївському міському управлінні міліції, сигнал про подію надійшов ввечері, 10 квітня.

У міліцію про те, що нібито у ресторану знаходиться вибуховий пристрій, повідомили з Головного управління ДСНС в Миколаївській області, посилаючись на яке надійшло анонімне повідомлення.

За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група Центрального райвідділу міліції, співробітники вибухо-технічної служби ГУ ДСНС України в Миколаївській області.Читайте такожКримський McDonald's призупинив роботу

"Район можливої небезпеки був оточений, евакуйовано персонал та відвідувачі закладу. Робота ресторану була тимчасово припинена" - повідомляють у відомстві.

Правоохоронці ретельно обстежили прилеглу до закладу територію. Ні одного пристрою або предмета, які могли б становити загрозу життю і здоров'ю громадян, не виявлено. За даним фактом правоохоронці проводять перевірку.