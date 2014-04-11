Турчинов назвав судна, які сьогодні вивели з полону в Криму

Сьогодні у Криму були розблоковані кораблі Військово-морських сил України, і перші з них - ракетний катер «Прилуки» та судно забезпечення «Фастів» - вже вийшли з полону.

Про це заявив в.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов.

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Триває відправка літаків, гелікоптерів та бронетехніки на материкову частину України.

«Ми забезпечимо, щоб вся захоплена військова техніка знову перебувала в розпорядженні Збройних сил України», - наголосив Турчинов.