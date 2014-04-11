Сьогодні Кабмін планує обговорити допомогу сім'ям загиблих у Донецьку гірників

Сьогодні о 20.45 відбудеться засідання Кабінету міністрів.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, на засіданні буде розглянуто питання виділення коштів для надання допомоги сім’ям осіб, які загинули внаслідок вибуху на шахті імені Скочинського ДП «Донецька вугільна енергетична компанія».

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Як раніше повідомляв УНІАН, у Донецьку на шахті ім. Скочинського сьогодні загинули семеро гірників. За попередньою інформацією, на шахті в 6.24 сталося газодинамічне явище в 3-ій східній лаві пласта Н6. Жертвами аварії стали семеро гірників. На якому горизонті вони загинули, уточнюється.