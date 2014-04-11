Яценюк обіцяє стабілізувати ситуацію в країні за два роки

«Виклики даються тільки тим, хто сильний. І я дуже впевнено дивлюся у майбутнє. Нам потрібно два роки на стабілізацію ситуації в Україні. Ми стабілізуємо», - сказав Яценюк, додавши, що уряд зробить все, щоб Україна стала успішною, а українці - впевненими у завтрашньому дні.

Раніше прем'єр-міністр заявив, що ключове завдання уряду на 2014 рік - не дати країні «впасти». Про економічне зростання, на думку Яценюка, можна буде говорити не раніше 2015 року.

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Згідно з прогнозами уряду, спад економіки в 2014 році складе не менше 3%.