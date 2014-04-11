Київ опротестував денонсацію угод по ЧФ і нагадав Росії про Віденську конвенцію

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

Він зауважив, що зважаючи на безпідставне припинення Російською федерацією дії базових угод щодо Чорноморського флоту та тимчасового перебування Чорноморського флоту Росії на території України було направлено відповідні ноти на адресу МЗС Росії.

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”Зокрема, Україна зазначила, що такі рішення та дії РФ є неправомірними і не відповідають вимогам Віденської конвенції про право міжнародних договорів від 1969 року. Російській стороні було нагадано про необхідність дотримання процедури, яка встановлена цією конвенцією щодо припинення дії договорів, відповідно до якої вона має право на припинення дії договорів не раніше, ніж через три місяці після інформування української сторони про такий намір, а також у разі, якщо у вказаний термін українська сторона не висловить своїх заперечень”, - сказав Перебийніс наголосивши, що українська сторона висловила свої заперечення 2 квітня цього року.

Перебийніс також вкотре наголосив, що російська сторона грубо порушила норми міжнародного права, здійснивши протиправну анексію АР Крим.