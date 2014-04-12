СБУ на Херсонщині заарештувала диверсантів
11:52, 12 квітня 2014Політика
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Диверсійні групи, які намагалися ставити мітки для ведення зенітного вогню були затримані СБУ в Херсонській області. Про це заявив голова Херсонської облдержадміністрації Юрій Одарченко.
СБУ заарештувала ще одну групу диверсантів
"Це групи, які під виглядом цивільного населення намагаються з фальшивими документами проникати в Україну і вести тут діяльність", - сказав Одарченко.
Як пише "Сегодня", СБУ виявила в Херсонській області вже не одну таку групу. "Наприклад, були затримані СБУ диверсійні групи, які намагалися ставити мітки для ведення зенітного вогню", - розповів губернатор.
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Він повідомив, що з виявлення диверсантів ведеться дуже потужна робота і центральним, і місцевим управліннями СБУ у співпраці з військовими і органами внутрішніх справ.
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