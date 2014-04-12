Лавров заперечує наявність російських шпигунів в Україні

Про це він сказав в інтерв`ю програмі «Недільний вечір з Володимиром Соловйовим» на телеканалі «Россия 1».

«Там немає наших військовослужбовців, наших агентів. Є російські громадяни, декількох з них показували в ряді телепередач, один хлопець приїхав з Волгограда. У цьому немає нічого дивного: на Майдані кого тільки не було, включаючи шведських екстремістів тощо. Нічого подібного там не відбувається. Нас звинувачують, що там якісь агенти російських спецслужб - але їх там немає. Військ там також наших немає. Те, що люди були доведені до відчаю, коли вони вивішували російські прапори, кричали: «Путін, допоможи, врятуй нас від фашистів» - це, перш за все, провина тих, хто оголосив себе владою в Києві. Не розмовляти з людьми не можна», - заявив Лавров.

Читайте такожЛавров радить відпочивати в Криму росіянам, яких можуть заарештувати за запитом США

За його словами, за 2,5 місяці після зміни влади керівництво України навіть не подумало про те, аби поїхати на південний схід і поговорити з людьми.

«Вони призначили своїх губернаторів, деяких вельми одіозних. Добре, що зараз прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк поїхав до Донецька і Дніпропетровська. Тільки це треба було зробити давно. Ми до цього спонукали наших європейських і американських партнерів, коли вони нас закликали організувати якийсь процес з міжнародного сприяння врегулюванню кризи», - сказав Лавров.

При цьому він сподівається, що в Україні буде прийнято закон про місцевий референдум.

«Завжди є можливість по-різному записати, що можна обговорювати на референдумі, а що не можна», - сказав Лавров і додав, що другим кроком має стати конституційна реформа.