Від вибору напрямку інтеграції України залежить доля ЄС - Ющенко

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив колишній президент України Віктор Ющенко під час презентації своїх мемуарів ”Недержавні таємниці” у Києві

”Мені здається, що сьогодні Україна дійсно грає ключову геополітичну місію, і коли хтось з європейців говорить, що сьогодні столиця Європейського Союзу є Київ, - вони не далекі від правди”, - сказав екс-президент.

На думку Ющенка, сьогодні більшість європейських політиків вже зрозуміли геополітичну місію України. Він зауважив, що весь час говорить європейським посадовцям, що українське питання є сьогодні найважливішим для ЄС.

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”На першому місці - українське питання, і воно буде стояти ще не рік і не два. Де буде Україна через три, п`ять років: чи вона посилить московську самодержавну азійську політику - де є п`ята колона в Україні, яка готова піти на все, є замасковані політики, які підуть цією дорогою; або ми підемо тією дорогою європейської, прозорої, демократичної політики”, - наголосив Ющенко.

Він висловив переконання, що саме від цього вибору залежатиме майбутнє Європейського Союзу.

”Тому я б радив українським політикам володіти дуже сильною амбіцією і ясними постановами по українському питанню в Європі, ми сьогодні можемо донести багато того, чого не вдавалось за попередні 22 роки зробити”, - зазначив Ющенко.

Він вважає, що якби у 2008 році європейські країни мали таку позицію щодо України, як нині, а не йшли на поступки Росії, ситуацію була б зовсім іншою.

Крім того, Ющенко висловив думку, що якби навесні 2008 року Україна отримала чіткі перспективи членства в НАТО (План дій щодо членства) на Бухарестському саміті, не було б багатьох подій, в тому числі й війни в Грузії, припинення поставок газу у 2009 році, а також останніх подій в Україні.

Ющенко розповів, що у своїх мемуарах багато уваги приділив цим подіям.

Крім того, він зауважив, що сьогодні в жодному разі не можна погоджуватись на федералізацію, оскільки відповідна норма в українській Конституції зафіксує процес легітимного дроблення та виходу частини областей зі складу України. Ющенко висловив думку, що для президента РФ Володимира Путіна це надважливе питання, оскільки без України або хоча б її частини, неможливо реалізувати його мрію про неоімперію на кшталт СРСР.

”Я переконаний, що для сходу України путінський план федералізації - це омега того проекту, який розпочався в Криму. Для того, щоб сотворили східний анклав, поставити маріонетковий уряд, як у Південній Осетії, Придністров’ї - треба зруйнувати східну частину України фактором федералізму, тоді з`являється ґрунт говорити, що половина областей – 12 - як мріється в Кремлі - відійдуть якщо не до Росії, то принаймні від України”, - вважає Ющенко.

Водночас він прогнозує що цей сценарій не буде реалізовано.

Крім того, Ющенко впевнений, що Україна не втратить Крим.

”Щоб ні на хвилину в нашому серці не заклався сумнів, чи відчуття того, що ми втратили Крим - ми його ніколи не втратимо, але треба розуміти, що одноходовки повернути Крим немає”, - сказав Ющенко.

”Я переконаний, що ми цей іспит цілісності, національної єдності пройдемо, і мені чомусь здається, що ми станемо сильнішими після цього уроку”, - сказав він.