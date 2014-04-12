У Донецьку сепаратисти захопили будівлі МВС і СБУ - очевидці
У Донецьку захоплено будівлі обласних управлінь МВС і СБУ, стверджують очевидці.
Як передає кореспондент УНІАН, із слів очевидців, проросійські активісти увірвалися в будівлю обласного УМВС з боку третього посту міліції.
За словами очевидців, до будівлі облуправління під'їхав автобус, з якого вийшли декілька десятків бійців розформованого спецпідрозділу «Беркут» з прикріпленими георгіївськими стрічками.
Мітингувальники, які у цей момент перебували біля будівлі, пропустили бійців у будівлю УМВС і разом з ними увійшли до будівлі.
Один з правоохоронців заявив про підтримку проросійського протесту.
Читайте такожУ мережі з'явилося відео захоплення райвідділу міліції у Слов'янську
Мітингувальники заявляють, що правоохоронці вимагають відставки голів обласного МВС Костянтина Пожидаєва.
Також очевидці повідомили кореспондентові УНІАН, що проросійські мітингувальники захопили будівлю обласного управління СБУ.
Кореспондент УНІАН перевіряє достовірність інформації у правоохоронців.