Народна самооборона Запоріжжя оголосила мобілізацію через можливі провокації

Сьогодні в центрі Запоріжжя заплановано проведення Майдану й Антимайдану, які частково перетнуться за часом проведення, Народна самооборона Запоріжжя оголосила про проведення мобілізації в зв'язку з можливістю прибуття до міста провокаторів.

Як повідомили УНІАН в Управлінні внутрішньої політики мерії Запоріжжя, заявку на проведення Майдану перед будівлею Запорізької ОДА сьогодні з 12.00 до 14.00 подано від імені громадської організації «Українська справа» - організації, яка з кінця минулого року традиційно організовує Євромайдани перед облдержадміністрацією.

Заявку на проведення Антимайдану подали представники Слов'янської гвардії. Час проведення акції: з 11.00 до 14.30. У цей час, згідно із заявкою, учасники акції проведуть мітинг перед пам'ятником Леніну на площі ім. Леніна, пройдуть колонами від площі Леніна до Алеї слави, розташованої за кілька десятків метрів від будівлі Запорізької мерії, й проведуть на Алеї слави другий мітинг.

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Представники Народної самооборони Запоріжжя на сьогодні оголосили в Запоріжжі мобілізацію, оскільки очікують приїзду до міста провокаторів. У районі штабу Народної самооборони Запоріжжя, який знаходиться в будівлі Запорізької ОДА, спостерігається пожвавлення: ходять чоловіки в балаклавах, у деяких у руках бити. З їхніх розмов виходить, що є інформація про можливий штурм будівлі мерії сепаратистами, який вони мають намір відбивати.

Учасники Майдану поки збираються.

Також на площі ім. Леніна зараз близько 300 осіб із георгіївськими стрічками, прапорами Слов'янської гвардії, Компартії й РФ. Мітингу як такого немає: перед присутніми ніхто не виступає, грає патріотична музика часів Великої Вітчизняної війни.