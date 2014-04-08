За останній місяць затримано стільки ж шпигунів і диверсантів, як за всі часи незалежності - СБУ

Про це повідомляє ТСН з посиланням на програму "Гроші".

За даними СБУ, їхня кількість значно збільшилась на території України.

"За останній місяць ми затримали таку кількість диверсійних груп шпигунів і диверсантів, яку затримували за всі часи незалежності України", - повідомила глава прес-центру СБУ Марина Остапенко.

Вона додала, що диверсанти і шпигуни прибувають до України для збору інформації про пересування військових частин, їхнє розташування, отримання інформації з грифом "Таємно", дестабілізації суспільно-політичної ситуації в державі, а також вербування наших громадян, передача їм грошей, вибухівки, зброї.

Читайте такожУ Луганську зупинили автомобіль з військовим арсеналомІноземців, що мають завдання зруйнувати Україну, настільки багато, що СБУ та міліція просто не встигає ловити їх. Складнощів додає той факт, що багато фсбшників мають українське громадянство. Нещодавно народний депутат Олександр Бригінець повідомив, що за вказівкою Януковича п'ять тисяч паспортів було видано співробітникам ФСБ. Тож не дивно, що вихідними у східних областях проросійські сили все ж захопили деякі органи влади.

Як стверджує колишній розвідник Олексій Арестович, людей на проросійських мітингах заводять спеціальні провокатори, через що людина втрачає залишки людяності і починає діяти як тварина.

Читайте такожУ Луганську СБУ затримала озброєних до зубів диверсантів, які хотіли захопити владу "Їх спеціально готують. Ці методики, відпрацьовані ще в КДБ по роботі з юрбою, зараз успішно використовуються ФСБ Росії проти нашої країни і народу", - каже спеціаліст.

Аби цього не сталося, нарікають експерти, боротьбу із провокаторами треба було розпочинати значно раніше. Приклади роботи наввипередки є у нині спокійному Дніпропетровську. СБУ ще взимку порушила справу і зруйнувала один із шпигунських осередків, розповідає оперативник.

"До складу одночасно входило близько 15-18 осіб - вихідці з МВС Російської Федерації і колишні співробітники міліції України. Деяких навіть підозрювали у причетності до спецслужб РФ", - зазначив він.

Шпигуни мали чітку легенду, розповіли в СБУ, і для прикриття офіційно працювали у комерційній корпорації, яка займається продажем горішків та сухариків.

"Найчастіше вони були оформлені як касири, водії структурних підрозділів. Інкасатори тощо", - повідомили у відомстві. Однак керівник компанії - колишній заступник міністра екології України Сергій Рибалка - відмовився зустрічатися з журналістами.

Схожих шпигунських структур в Україні і понині десятки. На них не в останню чергу покладаються заколотники, кажуть експерти. При цьому "п'ята колона" щедро фінансується з-за кордону. Наприклад, лідер Євразійського союзу молоді Бахтіяров за штурм Кабміну та Верховної ради обіцяв бойовикам по півтисячі доларів. Ті ж самі розцінки фігурують і на Сході країни, наприклад, в Луганську.

Нагадаємо, у Луганську було затримано групу осіб, які незаконно перевозили зброю.