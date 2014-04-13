У Харкові проросійські активісти з битами напали на Євромайдан

У центрі Харкова сталася сутичка між Євромайданом і антимайданом.

Як повідомляє "Сегодня", за словами очевидців, люди стояли біля пам'ятника Шевченку. Ззаду, з боку саду, на них напали проросійські активісти з бітами. Також антимайдановцы використовували вибухові пакети.

Є двоє постраждалих. В одного розбита голова, він постійно втрачає свідомість. Ще один потерпілий - пенсіонер. Люди чекають «швидку». Антимайдан оточив євромайданівців. Міліція намагається допомогти. Люди ховаються, де можуть - у кафе, на станції метро «Університет».

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Очевидець розповів, що антимайданівці кидали світлошумові гранати. За його словами, людей витягали по одному і били. Чоловік розповів, що його били 10 осіб. А ось активіст антимайдану заявив, що все було навпаки. На них напили і вони дали відсіч.