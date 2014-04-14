На редакцію інтернет-видання Горлівки напали сепаратисти та викрали главреда

У редакцію Gorlovka.ua вторглися люди в масках і силою вивели під руки головного редактора. Про це редакція повідомила на офіційній сторінці "Вконтакте".

Сьогодні, близько 11 години в редакцію сайту Gorlovka.ua і газети «Кримінал-Експрес» вторглися активісти в масках. Семеро чоловіків під руки виштовхали головного редактора видання з кабінету і відвезли у невідомому напрямку. Робота редакції блокована, також не працює сайт.

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За інформацією "ОстроВа" з посиланням на донецьку журналістку Олену Смірнову, у заручники Білінського взяли активісти мітингу під ГУВС Горлівки і повели розбиратися під обложену ГУВС, за те, що "нібито знайшли на його сайті образливі для них слова: "сепаратисти" і "терористи". Ретельно вивчивши публікації на сайті, так і не знайшли".