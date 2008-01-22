Ющенко звернув увагу на репліку Путіна в Болгарії

Україна на шляху своєї євроатлантичної інтеграції серйозно реагуватиме й враховуватиме застереження Росії щодо її безпеки.

Про це сказав Президент України Віктор ЮЩЕНКО в ексклюзивному інтерв’ю агентству УНІАН.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що, перш за все, українські політики повинні навчитися мислити категоріями державної безпекової політики, виходити з державних національних інтересів.

На переконання В.ЮЩЕНКА, тільки політика колективної безпеки дає гарантії безпеки.

„За великим рахунком, альтернативи немає, і тому ми говоримо не про питання: вступити чи не вступити до НАТО, а яку модель політики ми повинні виробити. І, давши відповідь на це, ми дуже легко перейдемо до політики, як інтегруватися у колективні структури євроатлантичні, які забезпечать політику оборони і безпеки, з якою послідовністю йти і так далі”, - вважає глава держави.

За словами Президента, Україна має визначитись в тому, що їй потрібна самодостатня безпекова політика.

„І це суть. Незалежно від того, хто як думає про цю політику за кордоном, ми повинні бути самодостатні і чесні перед своєю нацією, перед своєю країною, перед своїми дітьми, що ми їм залишаємо цю країну безпечною, оборонно надійною, а значить ми відповідаємо на ті ключові основи нашої держави - такі як територіальна цілісність і суверенність”, - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Водночас він зазначив, що при вступі в ті чи інші міжнародні клуби політика відносин з іншими країнами, в тому числі й з нашими сусідами, безумовно, і надалі формуватиметься на принципах добросусідства.

„Чи Україна, чи Росія, очевидно, не ставлять за мету формувати політику проти когось. Ми формуємо самодостатню внутрішню політику і зовнішню політику нації, і тому зверніть увагу на репліку, яка була сказана під час останнього візиту Володимира ПУТІНА до Болгарії, коли було підкреслено, що російська сторона з розумінням ставиться до вибору болгарської влади і народу до членства в НАТО і ЄС, як до речей, що відповідають національним інтересам. Я думаю, що це хороший приклад того, як ми повинні цінувати інші нації за те, що вони дбають і виходять у своїх зовнішньополітичних пріоритетах у інтересах нації”, - наголосив Президент.

В.ЮЩЕНКО вважає, що, очевидно, це єдиний підхід, який повинен диктувати національну політику. Разом з тим ця політика не повинна завдавати шкоди партнерам.

„І тому Україна залишається у відкритому діалозі про євроінтеграційні та інтеграційні процеси до НАТО. Безумовно, ми залишаємо відкриті двері для переговорів, в тому числі й для Росії. По всіх нюансах, які вона може сприймати як загрозу для власної безпекової політики. Я хочу сказати, що Україна з найвищою серйозністю зреагує на поставлені питання, і ми забезпечимо їх повне врахування”, - сказав Президент.

Як повідомляв УНІАН, Надзвичайний і Повноважний Посол Російської Федерації в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН заявляв, що Москва може переглянути свої відносини з Україною в разі її вступу до НАТО.