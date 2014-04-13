У Макіївці розкольники захопили міськраду, обрано "народного мера"

"Подзвонив друг із Макіївки - розкольники захопили будівлю міської ради", - зазначив він.

За його словами, "розкольники обрали нового мера" - заступника мера міста Олександра Мальцева.

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"Міська рада здали без бою", - додав Семехін, передає Українська правда.

Як повідомляє видання КІД, біля міськвиконкому в Макіївці - понад 1000 проросійських активістів з георгіївськими стрічками, російськими прапорами, деякі з них - у камуфляжі. Біля будівлі також піднято триколор і прапор "Донецької народної республіки".

У СБУ та міськвідділу міліції теж збираються люди, але поки їх не багато.

"На площі перед міськвиконкомом проходить мітинг. Багато людей з дітьми. Активісти збираються будувати барикади наприклад донецьких колег", - зазначає видання.

З проросійськими активістами намагалися поговорити мер Макіївки Олександр Мальцев і начальник міськвідділу міліції Олексій Мірошниченко.