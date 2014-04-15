США надали Україні $11,4 млн допомоги для організації виборів

Про це в ході щоденного брифінгу для преси повідомила прес-секретар Державного департаменту Джен Псакі, пише РБК.

"Держдепартамент і програма допомоги USAID виділить $11,4 млн допомоги для того, щоб допомогти організувати чесні, вільні і мирні вибори 25 травня цього року", заявила Псакі.

За її словами, дані кошти підуть на підтримку спостерігачів, як українських, так і міжнародних, створення прозорої та ефективної організації виборів та іншу діяльність.

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Крім того, США допомагають Україні у світлі "політично мотивованих дій" з боку Росії, в тому числі в сфері енергетики. Так, за словами Псакі, USAID співпрацює з іншими організаціями для того, щоб допомогти Україні перетворити енергетичну сферу в економіці країни і зробити її роботу більш ефективною.

Нарешті, США і Україна вже давно співпрацюють один з одним у військовій сфері, зазначила Псакі. США підтримують проведення в Україні реформ у сфері оборони країни і проводять програми з підвищення професіоналізму українських військових, а також професійної сумісності різних військ країни. Псакі зазначила, що серед заходів допомоги, яку США надають Україні, - забезпечення сухим пайком MRE. Так, 29 березня їх було доставлено в Україну 300 тис.