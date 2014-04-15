США надішлють у Чорне море другий військовий корабель

Про це в понеділок, 14 квітня, заявив румунський лідер Траян Бесеску під час відвідування есмінці США «Дональд Кук», який зайшов з візитом в румунський порт Констанца, передає Лента.ру.

Назву військового корабля США і мету його візиту в Чорне море глава Румунії не уточнив.

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Есмінець ВМС США «Дональд Кук», оснащений системою ПРО «Іджіс» з протиракетами і крилатими ракетами «Томагавк», знаходиться у водах Чорного моря з 10 квітня.

Разом з ним в акваторії перебуває французький розвідувальний корабель «Дюпюї-де-Лом» та рятувальне судно «Алізе» ВМС Франції. У понеділок в Чорне море мав також увійти французький ракетний фрегат «Дюплекс».

Всі вони візьмуть участь у військових навчаннях спільно з румунськими кораблями.

Американський есмінець «Дональд Кук» пробуде на території Румунії до 17 квітня. .