США надішлють у Чорне море другий військовий корабель
У Чорне море прибуде ще один американський військовий корабель.
Про це в понеділок, 14 квітня, заявив румунський лідер Траян Бесеску під час відвідування есмінці США «Дональд Кук», який зайшов з візитом в румунський порт Констанца, передає Лента.ру.
Назву військового корабля США і мету його візиту в Чорне море глава Румунії не уточнив.
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Есмінець ВМС США «Дональд Кук», оснащений системою ПРО «Іджіс» з протиракетами і крилатими ракетами «Томагавк», знаходиться у водах Чорного моря з 10 квітня.
Разом з ним в акваторії перебуває французький розвідувальний корабель «Дюпюї-де-Лом» та рятувальне судно «Алізе» ВМС Франції. У понеділок в Чорне море мав також увійти французький ракетний фрегат «Дюплекс».
Всі вони візьмуть участь у військових навчаннях спільно з румунськими кораблями.
Американський есмінець «Дональд Кук» пробуде на території Румунії до 17 квітня. .