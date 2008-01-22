Ющенко проводить зустріч з лідерами провідних політичних сил

Обговорюють конституційний процес

У вівторок, 22 січня, о 10.00 Президент України Віктор ЮЩЕНКО розпочав зустріч з лідерами провідних політичних сил. Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, мета зустрічі, яка має стати традиційною, - питання обговорення конституційного процесу. На зустріч запрошені: голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, віце-прем`єр-міністр України Іван ВАСЮНИК, голови депутатських фракції у Верховній Раді: Віктор ЯНУКОВИЧ (Партія регіонів), Іван КИРИЛЕНКО (БЮТ), В’ячеслав КИРИЛЕНКО (НУ-НС), Петро СИМОНЕНКО (КПУ), Володимир ЛИТВИН (Блок Литвина).

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