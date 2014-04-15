Онлайн-трансляція засідання Верховної Ради України

Сьогодні Верховна Рада має розглянути проекти постанов щодо припинення повноважень народних депутатів Вадима Колесніченка та Романа Ванзуряка, а також розглянути в другому читанні законопроект про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України.

До порядку денного роботи парламенту також передбачається включити проект постанови про необхідність вжиття заходів для стабілізації курсу національної валюти.

Читайте такожТурчинов доручив перевіряти присутність зареєстрованих у залі нардепівКрім того, у другому читанні планується розглянути законопроект про внесення змін до закону України “Про вибори депутатів Верховної Ради АР Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” (щодо обрання міських голів за мажоритарною системою абсолютної більшості).

Також у першому читанні депутати розглядатимуть законопроекти щодо захисту персональних даних та щодо запобігання протидії дискримінації.