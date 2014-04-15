Шуфрич закликає покарати кривдників Добкіна та Царьова
Регіонал наголошує, що Добкіна “брутально принизили”, а Царьову "завдали фізичної шкоди”.
Народний депутат від Партії регіонів Нестор Шуфрич закликав правоохоронні органи знайти та покарати людей, які напередодні не допустили кандидата у президента від ПР Михайла Добкіна на телепрограму і напали на іншого кандидата Олега Царьова.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Шуфрис сказав у своєму виступі у парламенті.
Шуфрич зазначив, що Добкіну завадили потрапити на ефір телепрограми “Свобода слова” телеканалу ICTV, і його “брутально принизили”.
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“Сьогодні ми вимагаємо від влади забезпечення прозорого реального виборчого процесу”, - сказав депутат.
Шуфрич також закликав притягнути до відповідальності людей, які напередодні напали на Царьова біля будівлі телеканалу.
“Напали на нього, завдали йому фізичної шкоди”, - додав він.
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Cвоєю чергою в.о. президента, голова Верховної Ради Олександр Турчинов закликав громадян не вчиняли будь-яких насильницьких дій проти кандидатів у президенти, а самих кандидатів - утримуватися від сепаратистських виступів, що розхитують ситуацію.
Як повідомляв УНІАН, 14 квітня у Києві під студією телеканалу ICTV зібралися представники Автомайдану і ветерани війни в Афганістані, які не пускали у студію кандидата у президенти Добкіна і чекали виходу Царьова.
Добкіна облили зеленкою та обсипали борошном.
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Царьова закидали яйцями, зробили коридор ганьби, за яким він пройшов під вигуки: "Ганьба!", "На коліна!" тощо. Пізніше його, не дочекавшись автозаку, посадили в автомобіль і відвезли в відвезли у Генеральну прокуратуру. Спочатку в будівлю Генпрокуратури не пускали пресу, потім журналістів пустили в будівлю, і до них вийшов Царьов. Він був роздягнутий по пояс зі слідами побоїв.