Мер Донецька заявляє, що міліція у місті працює в штатному режимі

"Всі райвідділи міліції працюють в штатному режимі, забезпечують охорону порядку", - підкреслив він, повідомляє Острів.

Читайте такожУ Донецькій області у березні відкрито 16 справ за фактами злочинів, скоєних під час мітингів"Усі служби працюють у штатному режимі... Ведуться благоустрійні роботи", - додав мер.

За словами Лук'янченка, не припиняються переговори із захопниками будівлі ДонОДА сепаратистами. "Ми продовжуємо переговори...для того, щоб нормалізувати життєдіяльність облдержадміністрації, обласної ради", - розповів градоначальник.