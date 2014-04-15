Мер Донецька заявляє, що міліція у місті працює в штатному режимі
11:39, 15 квітня 2014Політика
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Всі райвідділи міліції в Донецьку працюють у штатному режимі. Про це журналістам повідомив міський голова Олександр Лук'янченко.
Усі служби працюють у штатному режимі / REUTERS
"Всі райвідділи міліції працюють в штатному режимі, забезпечують охорону порядку", - підкреслив він, повідомляє Острів.
Читайте такожУ Донецькій області у березні відкрито 16 справ за фактами злочинів, скоєних під час мітингів"Усі служби працюють у штатному режимі... Ведуться благоустрійні роботи", - додав мер.
За словами Лук'янченка, не припиняються переговори із захопниками будівлі ДонОДА сепаратистами. "Ми продовжуємо переговори...для того, щоб нормалізувати життєдіяльність облдержадміністрації, обласної ради", - розповів градоначальник.
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