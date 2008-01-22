Тарас Чорновіл в історії з мордобоєм побачив інтереси Балоги і Тимошенко

Бійка Луценка з Черновецьким 18 січня матиме цікаві наслідки: Секретаріат Президента використає цей інцидент проти Луценка, але Тимошенко врятує запального міністра і покаже, хто його справжній благодійник. Про це у коментарі ЗІКу заявив народний депутат України Тарас Чорновіл:" Виборці, які голосують за Луценка і які його підтримують, плюс ті, що не дуже люблять Черновецького, всі сприймуть сутичку «на ура». На жаль, політична культура у нас відсутня не тільки у політиків, але й у громадян. Тому, я думаю, Луценко добре усвідомлював, що на цьому політично не втратить», – зазначив регіонал.

Щоправда, на думку Чорновола, є один суттєвий нюанс. «Це вже використовує Секретаріат Президента проти Луценка. Проте він не підконтрольний СП, а прем’єр-міністру. Своєю чергою, Тимошенко проведе з Луценком дуже рятувальну бесіду, пояснить, що вона його ніколи в житті не здасть, мовляв, може бути хіба якесь призупинення повноважень під час розслідування, але він залишиться на своїй посаді. Тому він повинен пам’ятати, хто його благодійник. Після цього Луценко набагато більше буде залежний від Тимошенко», – наголосив Тарас Чорновіл.