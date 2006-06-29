Перенесено заплановане на сьогодні засідання уряду
10:26, 29 червня 2006Політика
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Про це повідомили у прес-службі Кабміну
Засідання уряду, заплановане на сьогодні на 12.00, знову перенесено, - тепер на п`ятницю, 30 червня.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабінету Міністрів України.
У прес-службі не уточнили причини перенесення засідання.
Як повідомляв УНІАН, засідання уряду на цьому тижні планувалося провести у вівторок, 27 червня, однак потім його перенесли на четвер, 29 червня.
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