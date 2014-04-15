У Кіровському вночі зняли прапор сепаратистів, а в Новогродовці не дали його повісити

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької обласної держадміністрації.

Згідно з повідомленням, в Новогродовку приїхав представник проголошеної «Донецької народної республіки» («ДНР») з метою вивісити в місті прапор даної республіки. Місцеві жителі перешкодили його діям і заявили, що вони за чинну владу. В даний час ведуться переговори.

А в місті Кіровське минулої ночі місцевими мешканцями було знято прапор «Донецької народної республіки», тому над виконкомом залишилися прапори України та області.

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Також в ОДА повідомили, що в м. Селідове представник «ДНР» ініціював збір громадян для обговорення ситуації в Україні та висловлення своєї позиції, 50 осіб перебувають в очікуванні.

В Артемівську міський голова провів прес-конференцію, на якій закликав жителів міста зберігати спокій і не піддаватися на провокації.

У Дзержинську готується позачергова сесія міської ради.

В Амвросіївському районі 150 жителів міста біля будівлі міськради вимагають відставки Амвросіївського міського голови.

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У Краматорську будівля виконкому зайнята протестувальниками, які не перешкоджають роботі працівників. Міський голова проводить зустріч з мітингувальниками.

В ОДА також повідомили, що трохи знято напругу в містах Маріуполі, Макіївці і Єнакієвому, де владі вдалося досягти певних домовленостей з протестувальниками.

В той же час дуже напруженою залишається ситуація в Слов'янську, де міський голова провела нараду в Палаці культури, однак працівники виконкому не можуть виконувати свої обов'язки.

У Горлівці залишаються захопленими будівлі виконкому міськради і міліції, і працівники виконкому не можуть виконувати свої обов'язки, хоча загарбники зайняли тільки 1 поверх.