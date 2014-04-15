Рада не підтримала реабілітацію членів уряду Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 212 народних депутатів із 285 зареєстрованих у сесійній залі.

Одним з авторів проекту постанови є народний депутат від "Батьківщини" Тетяна Слюз.

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У проекті постанови зазначається, що, враховуючи політичну вмотивованість кримінального переслідування та, як наслідок, застосування вибіркового правосуддя до службових осіб органів державної влади, які протягом 2010-2013 років притягались до кримінальної відповідальності, з метою забезпечення дотримання положень статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод і статті 21 Конституції України, виражаючи суверенну волю українського народу, Верховна Рада постановляє реабілітувати службових осіб, які в період з 2007 по 2010 роки займали відповідні посади в органах державної влади України, та до яких протягом 2010-2013 років вибірково застосовувалось правосуддя та визнати їх такими, що не притягувалися до кримінальної відповідальності та, відповідно, не мають судимості:

- головний інспектор Енергетичної регіональної митниці Державної митної служби України – Горячий Сергій, за частиною 3 статті 364 Кримінального кодексу України;

- голова Державної служби автомобільних доріг України – Гуржос Вадим, за частиною 3 статті 365 Кримінального кодексу України;

- міністр економіки України – Данилишин Богдан, за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України;

- виконуючий обов’язки Голови НАК «Нафтогаз України» - Діденко Ігор, за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України;

- перший заступник міністра оборони України – Іващенко Валерій, за частиною 2 статті 364, ч. 3 ст. 365 КК України Кримінального кодексу України;

- начальник Енергетичної регіональної митниці Державної митної служби України – Конєв Олександр, за частиною 3 статті 364 Кримінального кодексу України;

- голова Державної митної служби України – Макаренко Анатолій, за частиною 3 статті 364 Кримінального кодексу України;

- начальник відділу Київської регіональної митниці Державної митної служби України – Нітун Олена, за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України;

- провідний інспектор Київської регіональної митниці Державної митної служби України – Новіков Олександр, за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України;

- заступник начальника відділу Енергетичної регіональної митниці Державної митної служби України – Шепітько Тарас, за частиною 3 статті 364 Кримінального кодексу України;

- заступник начальника департаменту карного розшуку МВС України - Тарасенко Володимир, за ч. 1 ст. 367 КК України;

- головний оперуповноважений інспектора ДКР МВС України, підполковник міліції - Павленов Олег, за ч. 1 ст. 367 КК України.

Постанова набере чинності з моменту її прийняття.