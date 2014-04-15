Голову Запорізької облради підозрюють у силовому розгоні місцевого Євромайдану - прокуратура

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Запорізької області.

«Прокуратурою Запорізької області повідомлено про підозру в організації масових заворушень, що супроводжувалися насильством - вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.294 КК України, голові Запорізької обласної ради. Чиновник підозрюється у вчиненні кримінального злочину за фактом насильницького розгону в січні цього року мирних протестувальників біля Запорізької облдержадміністрації», - повідомили в прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, 26 січня на площі перед будівлею Запорізької облдержадміністрації на традиційний недільний майдан зібралося більше 3 тисяч чоловік: учасники акції вимагали люстрації центральної влади, а також відставки запорізького губернатора Олександра Пеклушенка, мера Запоріжжя Олександра Сіна і чиновників, які, на їх думку, пов`язані корупційними схемами з Євгеном Анісімовим, який іменувався «наглядачем по Запорізькому регіону», який у грудні 2013р. був затриманий УБОЗ за вимагання та інші злочини і днями був звільнений з-під варти. Близько 14-00 після виходу на мітинг губернатора, який заявив, що свій пост він не покине і з ПР не вийде, учасники акції протесту спробували проникнути в будівлю ЗОДА. За словами мітингувальників, з будівлі їм на голови полетіли пакети, які вибухали, у відповідь з натовпу полетіло каміння в будівлю ЗОДА. Міліція відтіснила учасників запорізького майдану від будівлі облдержадміністрації і відкрила провадження за фактом спроби захоплення адмінбудівлі - по ч.1ст.15, ч.1 ст.341 КК України - «Замах на захоплення державних або громадських будівель чи споруд» (передбачає обмеження волі на строк від трьох до п`яти років або позбавленням волі на строк від трьох до шести років). У результаті цього на площі перед ЗОДА постраждали 12 людей, що отримали поранення, які не становлять загрози для життя і не вимагають госпіталізації. Близько 17-30 учасники майдану на площі перед ЗОДА, щоб не замерзнути в 12-градусний мороз почали палити багаття з ялинок. Близько 18-00 представники «Батьківщини» запропонували розійтися і спробувати домогтися задоволення вимог учасників майдану на сесіях Запорізької міськради та облради 31 грудня, з чим значна частина учасників акції протесту категорично не погодилася. Люди залишилися на площі і організували пункт обігріву в кінотеатрі «Байда» по сусідству з ЗОДА. Близько 21-10 на площі з`явилися співробітники міліції, за спинами яких, за словами учасників майдану, йшли люди спортивного вигляду в цивільному одязі з киями. Учасників майдану (у цей момент на площі перебувало близько 200 осіб, в «Байді» - близько 150 осіб) витіснили з площі. За даними запорізьких ЗМІ, багато хто, в тому числі і журналісти, були побиті. Число постраждалих не встановлено дотепер: прокуратура Запорізької області просить потерпілих звертатися безпосередньо в прокуратуру.