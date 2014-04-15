Рішення щодо направлення в Україну місії ЄС може бути ухвалено найближчим часом - МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на засіданні прес-клубу директор Департаменту Євросоюзу МЗС України Всеволод Ченцов.

“Така ініціатива може бути реалізована вже в найближчі місяці. Якщо буде ухвалене остаточне рішення на наступному засіданні ради ЄС, то вже в червні така допомога може бути реально надана Україні”, - сказав Ченцов.

Він не повідомив, скільки експертів можуть приїхати у складі місії. “Я не хочу зараз говорити про кількість експертів, про інші технічні можливості, які можуть залучатися, але це може бути від кількох до кількох сот осіб”, - сказав дипломат.

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Йдеться про цивільну місію, яка буде надавати сприяння у зміцненні спроможності правових органів, сектору безпеки. Ченцов зазначив, що місія буде розгорнута з принципом проведення моніторингу та надання порад.