Міліціонери Луганщини не здавали терористам українських військових - МВС

Про це йдеться в повідомленні прес-служби МВС.

"Сьогодні відразу на кількох інтернет-сайтах з'явилася провокаційна неправдива інформація про те, що працівники Краснолуцької міліції Луганщини передали до рук місцевих активістів двох українських військовослужбовців. Інформація, викладена в Інтернеті, була перевірена співробітниками управління внутрішньої безпеки ГУМВС України у Луганській області. У результаті перевірки було встановлено, що описані події, є вигадкою", - сказано в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, на автотрасі поблизу міста Красний Луч Луганської області озброєні терористи захопили у заручники двох військовослужбовців Збройних сил України.

В Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України повідомили, що офіцер та військовослужбовець військової служби за контрактом зупинилися на узбіччі дороги для усунення несправності у службовому автомобілі. У цей час до них під’їхали екстремісти, захопили військових у заручники та відвезли в невідомому напрямку.

Міністерство оборони України попереджає осіб, причетних до цієї терористичної акції, що їхні дії підпадають під кваліфікацію цілого ряду статей Кримінального кодексу України.

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В даний час керівництвом Міністерства оборони та Збройних сил України вживаються необхідні заходи для якнайшвидшого звільнення викрадених військовослужбовців.