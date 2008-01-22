Єрмолаєв вважає, що Ющенко своєчасно виправив помилку

Керівник Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Андрій ЄРМОЛАЄВ вважає логічним рішення Президента України Віктора ЮЩЕНКА вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України голів обласних державних адміністрацій.

Про це він заявив сьогодні у коментарі кореспонденту УНІАН, коментуючи відповідний указ глави держави.

За словами А.ЄРМОЛАЄВА, Президент виправив свою помилку, допущену в 2006 році.

Зокрема, вважає політолог, «глава держави, турбуючись про розклад сил РНБО, намагався забезпечити собі постійну більшість за рахунок чиновників нижчого державного рівня».

За словами А.ЄРМОЛАЄВА, РНБО є дорадчим органом, до складу якого входять керівники вищого рівня, ніж губернатори. «Поява там чиновників нижчого рівня, тим більше субординованих Кабінету міністрів, певним чином нівелювала і статус, і характер роботи РНБО», - вважає він. Тому, на думку А.ЄРМОЛАЄВА, відповідний указ Президента «є просто своєчасним виправленням помилки».

Відповідаючи на запитання, чи може бути пов’язано це рішення Президента з сутичкою між міністром внутрішніх справ Юрієм ЛУЦЕНКОМ та мером Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ на останньому засіданні РНБО, А.ЄРМОЛАЄВ зазначив, що якщо «після кожного мордобою будуть відбуватися зміни в структурах влади, то такій державі гріш ціна».

Як повідомляв УНІАН, 21 січня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом вивів зі складу Ради національної безпеки та оборони України голів обласних державних адміністрацій, а також голів державних міських адміністрацій Києва і Севастополя.