Добкін сказав, що сепаратисти, які побили його, спочатку радісно його зустрічали

Як передає кореспондент УНІАН, про це Добкін сказав сьогодні, 16 квітня, під час прес-конференції в Харкові.

За словами кандидата, під час візиту до Луганська він прийняв запрошення мітингувальників та пішов до будівлі СБУ щоб виступити на мітингу прихильників федералізації.

«Ви ж на відео бачите тільки завершальну стадію, а початок же ніхто не показує. Я прийшов туди з великою групою луганських товаришів. Із усіх пустили тільки мене та мера, і то мера тільки до певного рубежу… За рідким виключенням мене зустрічали бурхливими вигуками та криками привітання. Коли я підійшов до мітингу та ведучій сказав, що до нас прийшов Михайло Добкін, всі почали дуже голосно аплодувати та скандувати моє прізвище та просити виступити», - розповів Добкін.

За його словами, незважаючи на це, він відмовився зі сцени висловити підтримку від’єднанню Луганщини від України з наступним приєднанням до Росії.

«Вони спочатку задали мені запитання, чи готовий я з трибуни імпровізованої підтримати референдум. Я запитав, який. Вони говорять, що про від’єднання Луганської області від України та приєднання до Російської Федерації. Я говорю: «Ні»», - розповів Добкін.

За словами кандидата в президенти, він переконував мітингувальників, що це не збігається з його переконаннями та поглядами.

Читайте такожДобкін пообіцяв знятися з виборів, якщо влада застосує армію проти мирних громадян на Сході

«Я почав виходити на вулицю. Мітингувальники попросили виступити зі сцени. Я пояснив: мені нема з чим виступати. Те, що мене просять сказати й те, що ви хочете почути, я говорити не буду. А те, що я хочу сказати, вам буде не цікаво. Тому, я думаю, що краще буде для всіх, якщо я виступати не буду. І почав іти, а далі пішло те, що ви бачили на відео», - сказав Добкін.

«Я ніколи в таких ситуаціях не говорю те, що приємно чути людському вуху, а говорю правду», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня ввечері в Луганську кандидата в президенти України від Партії регіонів Михайла Добкіна прогнали мітингувальники біля будівлі Управління Служби безпеки України. Під час спроби заклику до мирного врегулювання і здачі зброї, мітингувальники освистали його, закидали курячими яйцями і пластиковими пляшками. «Регіонала» разом з охороною виштовхали за територію барикад, все це супроводжувалося нецензурними виразами, криками «Зрадник!», «Ганьба!» і рукоприкладством з боку мітингувальників.

Сепаратисти захопили будівлю УСБУ в Луганську і зброю, яка знаходиться в управлінні 6 квітня.