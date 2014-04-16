Януковича контролює російська військова розвідка - СБУ

На території України діє розгалужена агентурна мережа російських спецслужб, яку створювали з 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив один з керівників департаменту контррозвідки СБУ Віталій Найда.

За його словами, ця мережа утворювалась за злочинного потурання колишнього керівництва СБУ.

Як зазначив Найда, з початку вторгнення російських військ на територію Криму СБУ виявлено близько 40 кадрових співробітників російських спецслужб як з числа громадян Росії, так і з числа завербованих громадян України.Читайте такожСБУ затримала агента військової розвідки Росії

За його словами, за викритими фактами відкрито ряд кримінальних справ за статтями Кримінального кодексу: “Державна зрада”, “Шпигунство”, “Незаконне зберігання зброї чи вибухових речовин”, “Вчинення масових заворушень”.

“Перехоплені переговори свідчать, що диверсійними акціями відверто керують співробітники Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил РФ”, - сказав Гайда.

Він зазначив, що на території України з метою дестабілізації ситуації, захоплення будівель правоохоронних органів, викрадення зброї діють бійці 45-го окремого гвардійського розвідувального полку спеціального призначення, який дислокується в місті Кубінка-1 Московської області. За словами Найди, саме ці спецпризначенці чинять активний спротив правоохоронним органам. Також чітко встановлено, що саме ці люди захоплювали адмінбудівлі в АР Крим, зокрема Верховної ради і Раду міністрів АРК. Пізніше вони спробували організувати та вчинити заворушення у Миколаєві та Одесі.Читайте такожСтріляти на ураження: СБУ опублікувала переговори ГРУ з диверсантами

Як зазначив Найда, всіма цими діями як у Криму, так і на Сході країні керує офіцер російської армії Стрєлков на прізвисько “Стрєлок”.

Найда зазначив, що бійці 45-го окремого гвардійського розвідувального полку спеціального призначення брали участь у чеченській та грузинській кампаніях, а безпосередньо Стрєлков викрадав чеченських громадян і вивозив їх до РФ.

Крім того, Найда зауважив, що українські спецслужби чітко встановили, що велика кількість російських військовослужбовців, які брали участь в окупації Криму, передислоковані в розвідувальні центри у Краснодар, Ростов-на-Дону, Новоросійськ, Туапсе та населений пункт Аксай.

“Зверніть увагу, що саме з Ростову-на-Дону до нас звертається колишній президент (Віктор Янукович - УНІАН), і це свідчить про те, що він цілком знаходиться під контролем російських спецслужб”, - наголосив Найда.Читайте такожСБУ та прикордонники затримали російського диверсанта

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня СБУ повідомила, що встановила особу ватажка російської диверсійної групи, яка тероризує місцеве населення, захоплює адміністративні будівлі, дестабілізує суспільно-політичну ситуацію у східних областях України.

Ним виявився громадянин РФ, офіцер спецназу ГРУ генштабу збройних сил Росії Ігор Стрєлков.

Встановлено, що на початку березня він прибув на територію Криму і координував захоплення російськими військовослужбовцями і представниками спецслужб РФ військових частин Збройних сил України, місцевих органів влади та управління автономії, викрадення військовослужбовців, активістів громадських організацій та інших громадян України й іноземців, які перебували у Криму.

Крім цього, Стрєлков вербує громадян України для подальшого використання в організації та проведенні підривних акцій на території нашої держави.Читайте такожКерівником диверсантів у Слов'янську виявився офіцер російського спецназу Стрєлков - СБУ

Диверсант особисто давав вказівку громадянам України «К» та «В» захопити та утримувати будівлю Харківської облдержадміністрації, військові частини та підрозділи правоохоронних органів з метою заволодіння зброєю в Луганській області.

15 квітня СБУ розпочала кримінальне провадження за фактом організації громадянином РФ Стрєлковим умисного вбивства та вчинення дій на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України, проведенні диверсійно-підривної діяльності, а також організації масових заворушень на території східних регіонів нашої держави.