ЗМІ запідозрили, що влада проводить антитерористичну операцію тільки на словах

В очікуванні зустрічі 17 квітня за участю Росії для пошуку рішення для дипломатичного врегулювання конфлікту, ситуація в Східній Україні загострюється.

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Проросійські сепаратисти проводять акції протесту в багатьох містах, але Київ поки не робить ніяких жорстких дій, не дивлячись на оголошену антитерористичну операцію. У свою чергу, Володимир Путін закликав ООН, яка, як і весь Захід, як і раніше підтримує Київ, засудити рішення українського уряду, повідомляє Le Monde.

У Слов'янську та Горлівці адміністративні будівлі залишаються захопленими сепаратистами. У Краматорську ж українські війська висадилися в місцевому аеропорту і, згідно з офіційною заявою Києва, взяли його під свій контроль.

Місцеві жителі, які збудували там барикаду і встановили на ній російські прапори, зустріли військових з криками «Ганьба!» і закликали повернутися назад. Але зіткнень між ними не було. Як повідомляють деякі жителі, по місту їздять танки української армії.

Як повідомляє газета, через кілька годин після того, як український уряд оголосив про проведення антитерористичної операції, Президент Росії Володимир Путін звернувся до Генерального секретаря ООН Пан Гі Муна з проханням засудити таке рішення, яке він вважає «антиконституційним».

Під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, Президент Росії зазначив, що через ескалації конфлікту країна знаходиться на межі громадянської війни.