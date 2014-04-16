Сепаратисти у Єнакієво заблокували шинами входи до виконкому

Сьогодні, 16 квітня, сепаратисти, які зайняли Єнакіївський виконком, блокують усі входи в будівлю, повідомляє місцевий портал "30 дней".

Станом на 10:30 сепаратисти блокували всі входи шинами.

Читайте такожВ "Оплоті" заявляють, що збираються продовжити захоплення міськрад у Донецькій області

За інформацією джерела видання, вони нібито чекають активістів "Правого сектора", які, за чутками, наближаються до міста на кількох автобусах.