Сепаратисти у Єнакієво заблокували шинами входи до виконкому
19:14, 16 квітня 2014Політика
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Єнакіївські сепаратисти намагаються зірвати роботу виконкому.
Сепаратисти заблокували вхід до виконкому / 30.dn.ua
Сьогодні, 16 квітня, сепаратисти, які зайняли Єнакіївський виконком, блокують усі входи в будівлю, повідомляє місцевий портал "30 дней".
Станом на 10:30 сепаратисти блокували всі входи шинами.
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За інформацією джерела видання, вони нібито чекають активістів "Правого сектора", які, за чутками, наближаються до міста на кількох автобусах.
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