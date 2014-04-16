Успішними можуть бути лише природні федерації - експерт

19:19, 16 квітня 2014
Політика
2 0

Колишній народний депутат, експерт з питань територіальної організації влади Юрій Ганущак вважає, що успішними федераціями можуть бути тільки природні федерації.

В Российской Федерации реальной самостоятельностью пользуются только Чечня и Татарстан / fedpress.ru

Про це він сказав під час круглого столу у рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ та Телевізійною службою новин каналу «1+1».

« Успішними федераціями є ті, які є природними федераціями. Такими є США, Німеччина, Швейцарія», - сказав він.

За його словами, країни, де федерацію роблять штучно, однозначно приречені на неуспіх.

Ганущак зазначив, що досі не бачить реакції місцевого самоврядування, а саме міст обласного значення. «Вони вже працюють за принципом децентралізації, у них прямі міжбюджетні відносини з Києвом»,- сказав він.

Читайте такожДонецькі регіонали відмовилися від ідеї федералізації на користь посилення регіонів

Ганущак зауважив, що його насторожує нерозуміння місцевої еліти, що у випадку федералізації, фактично формування бюджетної політики буде визначатися не з Києва, а суб’єктом федерації. «Це нерозуміння місцевої еліти достатньо сильно насторожує, вони бавляться і той зовнішній чинник, є набагато сильніший, ніж їх бажання торгуватися з центром. Фактично торгівля з центром призведе до того, що втратить в першу чергу місцева еліта», - сказав Ганущак.

На його переконання, поняття федералізму в даному політичному плані виникає тому, що місцева еліта не хоче бути підконтрольною тим правилам, які диктуються з центру. «Але їй Росія не пропонує кращого», - додав він.

Він зазначив, що фактично тільки два суб’єкти федерації Росії - Татарстан і Чечня - «показали зуби і відстояли своє право певним чином впливати на політику у себе на території».

За його словами, за новою Конституцією Криму, яку йому нав’язує РФ, Крим нічим не відрізнятиметься від інших суб’єктів РФ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter