Успішними можуть бути лише природні федерації - експерт

Про це він сказав під час круглого столу у рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ та Телевізійною службою новин каналу «1+1».

« Успішними федераціями є ті, які є природними федераціями. Такими є США, Німеччина, Швейцарія», - сказав він.

За його словами, країни, де федерацію роблять штучно, однозначно приречені на неуспіх.

Ганущак зазначив, що досі не бачить реакції місцевого самоврядування, а саме міст обласного значення. «Вони вже працюють за принципом децентралізації, у них прямі міжбюджетні відносини з Києвом»,- сказав він.

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Ганущак зауважив, що його насторожує нерозуміння місцевої еліти, що у випадку федералізації, фактично формування бюджетної політики буде визначатися не з Києва, а суб’єктом федерації. «Це нерозуміння місцевої еліти достатньо сильно насторожує, вони бавляться і той зовнішній чинник, є набагато сильніший, ніж їх бажання торгуватися з центром. Фактично торгівля з центром призведе до того, що втратить в першу чергу місцева еліта», - сказав Ганущак.

На його переконання, поняття федералізму в даному політичному плані виникає тому, що місцева еліта не хоче бути підконтрольною тим правилам, які диктуються з центру. «Але їй Росія не пропонує кращого», - додав він.

Він зазначив, що фактично тільки два суб’єкти федерації Росії - Татарстан і Чечня - «показали зуби і відстояли своє право певним чином впливати на політику у себе на території».

За його словами, за новою Конституцією Криму, яку йому нав’язує РФ, Крим нічим не відрізнятиметься від інших суб’єктів РФ.