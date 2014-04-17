Чуркін традиційно розкритикував доповідь про права людини в Україні

Про це заявив постпред Росії при ООН Віталій Чуркін у ході засідання Ради безпеки.

За словами Чуркіна, документ не приділяє належної уваги проблемі зростання націоналістичних настроїв, а також "нічого не сказано про закликах до міжнаціональної ворожнечі".

"На жаль, опублікована доповідь носить однобокий та упереджений характер", - сказав Чуркін.

Зокрема, він зазначив, що укладачі доповіді вважали за краще не помітити, що нинішня влада в Україні прийшла в результаті збройного перевороту.

"Ті, хто в результаті силового державного перевороту узурпував владу в Києві, тепер взяв курс на ігнорування законних вимог жителів південного сходу і антиконституційне використання збройних сил для заспокоєння власного народу, блюзнірськи називаючи його бандитами і терористами. Такі нерозважливі кроки загрожують розв'язуванням справжньої громадянської війни в Україні. Вже пролилася перша кров", - сказав дипломат.

"Створюється враження, що доповідь складено за заздалегідь підготованими висновками", - додав російський дипломат.

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За словами Чуркіна почати силовий сценарій на південно-сході країни нинішньому офіційному Києву підказали представники тих країн, "які постійно щось нашіптують українській верхівці".

Зачіпаючи питання про ситуацію з татарським населенням Криму, Чуркін зазначив, що твердження про загрозу геноциду татар є провокацією.

"Це просто брехня і брутальна провокація", - заявив він.

Комі того він заявив, що Крим не може бути предметом засідання, присвяченого Україні, оскільки півострів є суб'єктом Російської Федерації.

Також Чуркін зазначив, що чотиристороння зустріч щодо України в Женеві поки що залишається на порядку денному.

Постпред РФ зазначив, що на майбутній зустрічі планується обговорити шляхи виходу з кризи в Україні. За словами Чуркіна, рецептом для врегулювання ситуації є вироблення "глибоко реформованої конституції" на основі діалогу з участю на рівних правах "всіх без винятку регіонів та політичних сил.

За матеріалами РИА Новости, ИТАР-ТАСС