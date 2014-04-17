Лавров полетів до Женеви на чотиристоронню зустріч щодо України

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на джерело в російській делегації.

"Лавров вилітає до Женеви для участі у переговорах щодо України. Також заплановано проведення низки двосторонніх зустрічей", - сказав співрозмовник агентства.

Раніше повідомлялося, що в четвер у Женеві планується провести зустріч представників ЄС, США, Росії та України з приводу останніх подій в Україні.

Читайте такожМЗС: Кремль робить найтрагічнішу помилку в своїй історіїПовідомлялося, що високий представник ЄС з зовнішньої політики Кетрін Ештон візьме участь у цій зустрічі. Напередодні також стало відомо, що держсекретар США Джон Керрі також візьме участь у зустрічі. Свою участь в суботу підтвердив і в.о. міністра закордонних справ України Андрій Дещиця.

Також УНІАН повідомляв, що за словами Дещиці, якщо Росія відмовиться від участі в саміті, то він може відбтися в тристоронньому форматі США-Україна-ЄС.