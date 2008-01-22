Мер Донецька допоможе Яценюку в`їхати в тему

Міський голова Донецька Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО на зустрічі з головою Верховної Ради України Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ добиватиметься рішення першочергових проблем з бюджетом міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЛУК’ЯНЧЕНКО повідомив сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

За словами мера, його зустріч з А.ЯЦЕНЮКОМ відбудеться 28 січня за ініціативою голови ВР, і телеграму-запрошення в Донецьку вже одержали.

"Я хочу, щоб держава сьогодні все ж таки дізналась про ті проблеми, які є при формуванні бюджету. Не можна за макроекономічними показниками, про які всі сьогодні говорять, що все добре, що бюджет соціально орієнтований, і т.д., і т.п., забувати про конкретні проблеми конкретного міста і конкретних жителів", - сказав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.

Він зазначив, що місту сьогодні необхідні значні кошти, "щоб виконати делеговані повноваження, делеговані державою, пільги, прийняті Верховною Радою". Так, сказав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО, міськрада була вимушена виділити з місцевого бюджету на потреби шкіл і лікарень 68 млн. гривень.

"Ці гроші мали бути в житлово-комунальному господарстві", – наголосив мер.

О.ЛУК’ЯНЧЕНКО також додав, що через пільги, передбачені для "дітей війни", з фінансовими проблемами зіткнувся міський громадський транспорт.

"Сьогодні 60% жителів міста за тими пільгами, які вони мають, за тими пільгами, які було додано… "Діти війни" – скільки їх додалося, 268 тисяч - хто-небудь хоч п`ять копійок кинув? Я вимушений у такому разі або зупинити транспорт, або вирішувати це питання. Ми це питання вирішуємо дотаціями транспорту", - констатував мер.

Крім того, за словами О.ЛУК’ЯНЧЕНКА, вимагає негайного вирішення проблеми ставки земельного податку.

"Скажіть, будь ласка, винувате місто Донецьк, або місто Макіївка, Єнакієве, або всі міста, в яких є вугільні підприємства, у тому, що ставка на землю для вугільних підприємств - 25% від загальної ставки? А водночас податок на землю - це основний бюджетонаповнюючий показник місцевого бюджету. У нас завідомо держава в особі Мінфіну краде по Донецьку близько 40 мільйонів", - переконаний мер Донецька.

"Ось ці питання потрібно пану ЯЦЕНЮКУ розповісти, щоб він в`їхав в цю тему. Він новий керівник на цьому місці, зрозуміє - не зрозуміє, це вже його справи", - сказав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.